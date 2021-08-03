Aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı?
Aşı olmak zorunlu mu oldu? Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen delta varyasyonu sonrası vaka sayılarında artış görüldü. Aşının hayati önemine dikkat çekilirken, vaka artışı sonrası aşının zorunlu olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımzıda ele aldık. Peki, aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı? İşte haberin detayları...
Aşı zorunlu mu oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele titizlikle yürütülürken, aşı olmanın önemi her gün vurgulanıyor. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı olmanın hayati önem taşıdığı açıklanırken, son haftalarda vaka sayısında görülen artış sonrası aşının zorunlu olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı? İşte cevaplar...
AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLDU?
Hemen şunu belirtelim ki, aşı yaptırmak zorunlu değil. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde "Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna şu yanıt verildi:
"Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."
MEKANLARA GİRİŞTE AŞI ZORUNLU MU?
Vaka sayısında görülen artış sonrası yeni kısıtlamalar alınıp alınmayacağı gündeme gelirken, bir yandan da tam kapanma yerine yeni kurallar getirilmesi gündeme geldi.
Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olan yeni tedbirler ve aşı planlaması için son gelişmeler merak ediliyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda merak edilen sorular yanıt bulacak.
Aşılama süreci ile ilgili iki aşamalı planın devreye sokulması bekleniyor. Önümüzdeki iki ay içerisinde vatandaş aşı ile ilgili ikna edilmeye çalışılacak. Aşı ikna çalışmaları etkili olmazsa sonbahara doğru aşısız vatandaşların mekanlara girişine izin verilmeyeceği düşünülüyor.
Bu kapsamda uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafe gibi yerlere girişte aşı zorunluluğu olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.
RESTORAN İŞLETMECİLERİNDEN "MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN AŞI ZORUNLULUĞU" TALEBİ
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, 1 Eylül'den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlerde bulunacaklara 2 doz aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.
Demirer, yaptığı yazılı açıklamada, küresel çapta trajik sorunlar yaratan Kovid-19 salgınının delta varyantı ile 4. dalga etkisini göstermeye hazırlandığını, bayram ertesi gözlemlenen vaka sayısındaki artışın kendilerini zor geçecek bir sonbahar dönemi ile karşı karşıya bıraktığını bildirdi.
Ekonomiyi durma noktasına getiren çok sert karantina önlemleri yaşadıklarını, 18 aylık salgın sürecinde çalışamadıklarını, uzun süre kapalı kaldıklarını anlatan Demirer, kısıtlı saatlerde faaliyet göstermeye çalıştıklarını, halen ruhsat saatlerine göre faaliyetlerini tam olarak sürdüremediklerini aktardı.
Demirer, salgının bedelini ekonomik ve sosyal olarak ödediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bugün salgının bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalktığını düşünmek için erken. Fakat bugün 18 aydır süren mücadelede gelinen noktada insanlık için bir umut var, çünkü aşı var. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur. İnanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. Şu anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır. Toplumsal bağışıklığı yakalamak da artık bir yöntem olarak gözükmektedir. Zira iki doz aşısını tamamlamış bireylerin virüsle temaslarında varyantı ne olursa olsun ağır bir vaka durumunun gerçekleşmediğini tüm dünyada gözlemliyoruz."
"1 EYLÜL'DEN İTİBAREN SADECE İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLAR RESTORANLARA GİREBİLSİN"
Kaya Demirer, TURYİD olarak hükümetin desteğiyle gerçekleşebilecek iki yeni önerilerinin bulunduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Birincisi; 1 Eylül'den itibaren lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilmesi. İkincisi; 1 Eylül'den itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliğiyle işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu. Önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girebilmesi için 1 Ağustos'ta bu kararın açıklanmasıyla 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır."
Demirer, dünyada aşıya ulaşamadığı için büyük zorluklar çeken toplumların bulunduğunu anımsatarak, tedarik sorunu bulunmayan Türkiye'de aşıdan imtina edenlere "bu sefer siz evlerinizde kalın biz emeğimize, ekmeğimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım" demek istediklerini bildirdi.
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- Aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı?
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