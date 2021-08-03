Aşı zorunlu mu oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele titizlikle yürütülürken, aşı olmanın önemi her gün vurgulanıyor. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı olmanın hayati önem taşıdığı açıklanırken, son haftalarda vaka sayısında görülen artış sonrası aşının zorunlu olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı? İşte cevaplar...

AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, aşı yaptırmak zorunlu değil. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde "Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."

MEKANLARA GİRİŞTE AŞI ZORUNLU MU?

Vaka sayısında görülen artış sonrası yeni kısıtlamalar alınıp alınmayacağı gündeme gelirken, bir yandan da tam kapanma yerine yeni kurallar getirilmesi gündeme geldi.