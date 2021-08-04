Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka-vefat ve aşı tablosu
Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin korona virüs (Kovid-19) tablosu açıklandı. İşte 4 Ağustos 2021'e ait 24 saatlik veriler...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin korona virüs (Kovid-19) tablosu açıklandı. İşte 4 Ağustos 2021'e ait 24 saatlik veriler...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 122 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 822 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
GÜNÜN VAKA TABLOSU (4 AĞUSTOS)
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 822 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 oldu. Son 1 günde toplam 262 bin 48 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 96 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 40,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
VAKALAR SINIRI AŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi.
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