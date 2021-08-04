Aşı olana virüs bulaşır mı | Dikkat çeken araştırma sonucu! Aşı olmayanların virüse yakalanma ihtimali 3 kat daha fazla

ENFEKTE RİSKİ HALA VAR

React adı verilen çalışmayı yürüten direktör Paul Elliot araştırma sonrasında çıkan sonuçlar ile ilgili, "Bu çalışma iki doz aşının enfekte olmaya karşı iyi bir koruma sağladığına ilişkin eski çalışmaları doğruluyor" derken, "Bununla birlikte hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmayacağı için enfekte olma riski hala var. Bu nedenle normalleşmeye girilse de kişisel olarak dikkatli davranmalıyız" diye konuştu.