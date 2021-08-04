Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan gelişmeler sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını peş peşe sıraladı. Bakan Koca, aşı olmayan vatandaşların aşılarını olmaları gerektiğini ve bağışıklığın kazanılacağını dile getirdi. İşte, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını peş peşe sıraladı. Bakan Koca, aşı olmayan vatandaşların aşılarını olmaları gerektiğini ve bağışıklığın kazanılacağını dile getirdi. İşte, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?
AŞILAR ZORUNLU MU OLACAK?
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;
"Bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.
Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım."
E NABIZ AŞI RANDEVUSU
Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor.
Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?
- Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...
- AKS sınavı ne zaman 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı ayında kaçında, hangi tarihte yapılacak? Son dakika belli oldu...
- Musa Avsever kimdir? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli?
- YAŞ 2021 atama terfi kararları listesi açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları kimler terfi etti?
- YAŞ kararları 2021: TSK komuta kademesi değişti mi? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları değişti mi?
- Açık lise 5. dönem kayıtları ne zaman? 2021 AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- YAŞ toplantısı nedir? Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi kararlar alınıyor? İşte merak edilenler
- Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet 2021 ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM takvimi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 YKS tercih kılavuzu ile kontenjan ve taban puan sorgulama!
- 4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...