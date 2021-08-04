Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını peş peşe sıraladı. Bakan Koca, aşı olmayan vatandaşların aşılarını olmaları gerektiğini ve bağışıklığın kazanılacağını dile getirdi. İşte, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

AŞILAR ZORUNLU MU OLACAK?

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

"Bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.