04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021
ABONE OL
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan gelişmeler sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını peş peşe sıraladı. Bakan Koca, aşı olmayan vatandaşların aşılarını olmaları gerektiğini ve bağışıklığın kazanılacağını dile getirdi. İşte, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını peş peşe sıraladı. Bakan Koca, aşı olmayan vatandaşların aşılarını olmaları gerektiğini ve bağışıklığın kazanılacağını dile getirdi. İşte, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

AŞILAR ZORUNLU MU OLACAK?

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

"Bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.

Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım."

E NABIZ AŞI RANDEVUSU

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor.

Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA