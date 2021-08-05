İklim değişikliğinin yangınlara etkisi ne? Uzman isim canlı yayında anlattı

YANGINLARIN ATMOSFERE ETKİSİ

Yangınlar çıktığı zaman bu hava küre parçacıkları dediğimiz is, toz, kül gibi parçacıkları atmosfere yayıyor. Yangının büyüklüğüne şiddetine göre bu hava kürede yayılıyor. Orman yangınlarında genellikle bizim kahverengi karbon dediğimiz parçacıkları atmosfere yayıyor. Bunun etkisi bazen onlarca, bazen yüzlerce kilometre olabiliyor. Yukarıya doğru bir hareket de söz konusu. Burada yangınları kısa zamanda söndürdüğümüz zaman atmosferdeki etkileri minimize olacak. Bunlar yavaş yavaş ya da yağmurla beraber yerküreye iner. Yakın mesafelerde insan sağlığı için zararlı olduğunu biliyoruz özellikle nefes almada solunumda ve parçacıkların nüfuz edilmesi konusunda.