İklim değişikliğinin yangınlara etkisi ne? Uzman isim canlı yayında anlattı
Yangın bölgesinde hava sıcaklıkları ve rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Peki yangınlar neden çıkıyor? İklim değişikliğinin orman yangınlarına nasıl bir etkisi var? Yangınların atmosfere etkisi ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, detayları aktardı. Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden yangınlarla mücadele cansiperhane devam ediyor. Yangın bölgesinde hava sıcaklıkları ve rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Peki yangınlar neden çıkıyor? İklim değişikliğinin orman yangınlarına nasıl bir etkisi var? Yangınların atmosfere etkisi ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Muğla'nın Marmaris ilçesinden son durumu aktardı. Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"YANGINLAR İÇİN ELVERİŞLİ BİR ORTAM HAZIRLADI"
İklim değişikliğinin yangınlara dolaylı etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle bu yılın tamamında bir kuraklık etkisi söz konusu. Kuraklıkla beraber yağışlardaki azalma bizim yerküredeki nem miktarını azalttı. Dolayısıyla yüzeysel bitki örtüsündeki bir kuruma ısınmasıyla beraber bu yangınlar için elverişli bir ortam haline dönüştü.
Hava sıcaklığının da son dönemde 40 derecenin üzerinde özellikle Akdeniz ekseni etrafında çıkması nem miktarının da oldukça düşmesi yangınlar için elverişli bir ortam hazırladı.
Burada bir tetikleyici olması durumunda doğal ve yapay bir tetikleyici olabilir orman yangınlarına yol açmasına sebebiyet verdi.
YANGINLARIN ATMOSFERE ETKİSİ
Yangınlar çıktığı zaman bu hava küre parçacıkları dediğimiz is, toz, kül gibi parçacıkları atmosfere yayıyor. Yangının büyüklüğüne şiddetine göre bu hava kürede yayılıyor. Orman yangınlarında genellikle bizim kahverengi karbon dediğimiz parçacıkları atmosfere yayıyor. Bunun etkisi bazen onlarca, bazen yüzlerce kilometre olabiliyor. Yukarıya doğru bir hareket de söz konusu. Burada yangınları kısa zamanda söndürdüğümüz zaman atmosferdeki etkileri minimize olacak. Bunlar yavaş yavaş ya da yağmurla beraber yerküreye iner. Yakın mesafelerde insan sağlığı için zararlı olduğunu biliyoruz özellikle nefes almada solunumda ve parçacıkların nüfuz edilmesi konusunda.
Gerek su kaynaklarımız gerek doğal kaynaklarımızın yenilenebilir kaynaklar kendini yenilebilme potansiyeli var. Bizim yapacağımız şey çevremizi ormanlarımızı su kaynaklarımızı korumamız lazım. Kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmamız lazım.
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