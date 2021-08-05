Sıcaklık 80 dereceyi bulabiliyor! Araçta pet şişe bırakmak çok tehlikeli

'' SICAKLIK 45 DERECEYE KADAR ÇIKTI ''

Prof. Dr. Aslan, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının nemle birlikte hissedilirliğinin arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz. Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor. Ayrıca ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağını tahmin ediyoruz."

Prof. Dr. Aslan, "Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisi yangınların büyük alanlara yayılmasına neden oldu" dedi.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangınlara değinen Aslan, artan sıcaklıkların, rüzgar şiddeti ve yönünün yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.