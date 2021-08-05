Sıcaklık 80 dereceyi bulabiliyor! Araçta pet şişe bırakmak çok tehlikeli
Eyyam-ı Bahur sıcakları devam ediyor. Havanın 30 dereceyi bulduğu günlerde araç içi sıcaklığın 60 dereceye kadar yükselebildiğini belirten Doç. Dr. Armağan Fatih Karamanlı, "45 ila 50 derecelik ortam sıcaklığını düşündüğümüzde araç içi sıcaklık 70-80 dereceye ulaşabilir" ifadeleriyle uyardı. Karamanlı, araç içindeki kolonya, pet şişe ve dezenfektanının aşırı ısınmadan ‘bomba’ gibi patlama ihtimali olduğunu söyledi.
Ülke genelinde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcaklırı araç yangını tehlikesi de arttı. Araç içinde bırakılan kolonya, dezenfektan, deodorant benzeri ürünler, tehlike saçıyor. Hazırlanan raporlara göre, ortam sıcaklığının 30 derece olduğu günlerde araç içerisindeki sıcaklığın 60 dereceye kadar yükseldiğini ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Armağan Fatih Karamanlı, kritik uyarılarda bulundu.
''ORTAM SICAKLIĞININ 70-80 DERECELERE KADAR ULAŞMASI MÜMKÜN''
Doç. Dr. Armağan Fatih Karamanlı, "Bunu 45 ila 50 derecelik ortam sıcaklıklarıyla karşılaştırmamız mümkün. Bu durumlarda araç içerisindeki ortam sıcaklığının 70-80 derecelere kadar ulaşması mümkün. Bu durumlarda araç içerisinde muhafaza ettiğimiz ürünlere çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.
2 TEHLİKE: YANGIN VE PATLAMA
Sprey ürünlerin içerisindeki sıvı ya da gazın 120 dereceye çıktığında patladığı yönünde uyarılar olduğunu anlatan Doç. Dr. Armağan Fatih Karamanlı, "Ürünlerin tasarım dönemlerindeki doğrulama testleri, üretim hataları ve kalite kontrol hatalarını bilmiyoruz. O nedenle bu ürünler belki de 70-80 santigrat derecede patlayabilir. Tehlikeleri iki ana grupta toplayabiliriz. Birincisi patlama tehlikesi, diğeri ise yangın" diye konuştu.
''BELİRLENEN LİMİTLER AŞILDIĞINDA PATLAMA MEYDANA GELİYOR''
Patlama tehlikesi oluşturan ürünleri 3 grupta topladıklarını anlatan Doç. Dr. Karamanlı şunları söyledi:
"Bunlar belirli bir basınç altında kutularda muhafaza edilen kuru saç şampuanı, saç spreyi, kolonya, dezenfektan yüksek sıcağa maruz kaldığında içerisindeki basınç artıyor. Tasarım sırasında belirlenen limitler aşıldığında bunlarda patlama meydana geliyor. Bu Türkiye ve dünyada raporlanan olaylar arasında. Cam içinde muhafaza edilen dezenfektan, losyon, parfüm gibi ürünlerde de sıcaklığın artmasıyla birlikte hava ve sıvının basıncı artıyor. Bu basınç yine belli bir değerin üzerine çıktığında camın kalitesine göre bunlarda da patlama oluşabiliyor. Üçüncü kategoride çakmak gibi ürünlerin sıcaklıkla birlikte basıncı artıyor. Eğer sızma meydana gelirse patlama olmuyor. Sızma meydana gelmezse çakmaklarda da patlama görülüyor."
ARAÇLARDAKİ ELEKTRONİK ÜRÜNLERE DİKKAT!
Araçlarda kullanılan elektronik ürünlere karşı da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Karamanlı, "Bunların içerisinde şarj edilebilen piller var. Bu pillerin içerisinde artı ile eksi kutbu birbirinden ayıran bir mekanizma var. Yüksek sıcaklıklarda genleşme nedeniyle bu mekanizma hasar görüyor. Artı ile eksi kutup birbirine dokunduğunda yüksek ısı meydana geliyor, pillerde patlama ve yangın tehlikesi oluşuyor. Onun için de araçlarımızda özellikle cep telefonu, tablet ve powerbank gibi ürünlerin de bulundurulmamasını tavsiye ediyoruz. Özellikle de araç içerisinde şarja takılı şekilde bu sıcak havalarda bırakılmaması da çok önemli" ifadelerini kullandı.
''CAN VE MAL KAYBINA NEDEN OLABİLİYOR''
Yangın tehlikesi oluşturabilecek unsurların da gözlük camı, şişe gibi ürünler olduğunu anlatan Doç. Dr. Karamanlı, "Bunlar güneş ışığı odakladıklarında eğer araç içerisinde yanmaya müsait bir kağıt vb. ürün varsa bunların da alevlenmesine neden olup yangın oluşumunu hızlandırır. Amerika'da en son okuduğum haberde araç içerisinde unutulan bir kuru şampuanın patladığı ve aracın üst sunroofunu delerek dışarı çıktığı yönünde, yine Türkiye'de araç içerisinde koku amaçlı kullanılan spreyde yine bir patlama oluyor ve bu ürün ön camı delerek dışarı çıkıyor. Bunlar çok büyük patlamalar ve etrafta can ve mal kaybına neden olabiliyor" dedi.
''ARAÇLAR GÖLGE YERLERE BIRAKILMALI''
Önlem olarak araçların gölge yerlere bırakılması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Armağan Fatih Karamanlı, "Bu mümkün değilse ise cam, gözlük, basınç altında bulunan sprey, kuru şampuan gibi ürünleri aracın torpido gözünde, koltuk altlarında, güneş ışınlarına doğrudan maruz olmayacak yerlerde bulundurun. Mümkünse aracın camlarını iki parmak aralığında açık bırakın. İçerideki ısınan havanın dışarıya gidebilmesi açısından aracın ön camına reflektör şeklinde bir parça koyarak güneş ışınlarının içeriye girişini engellemeliyiz. Türkiye'nin ciğerleri yandı çok üzgünüz. Lütfen araçlarınızda bu tür maddelere dikkat edin çünkü araçta başlayacak bir yangında etrafa sıçrayarak büyüyebilir. Araçlarınızı, çevrenizi güvende tutun" uyarısında bulundu.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI ÜLKEYİ TERK EDİYOR
Türkiye geçen hafta Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının etkisine girdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atmosfer Bilimleri-Havza Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aslan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz. Türkiye'de şu anda yaşanan yangınlar, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yaşandığı günlere denk geldi. Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisi maalesef yangınların çok büyük alanlara yayılmasına neden oldu." dedi.
EN SICAK VE EN BUNALTICI GÜNLER
Aslan, açıklamasında, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günleri olan Eyyam-ı Bahurun kuzey yarımkürede temmuz ve eylül döneminde, güney yarımkürede ocak ve mart ayları arasında yaşandığını dile getirdi.
Türkiye'nin geçen hafta perşembe gününden bu yana Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının etkisi altında olduğunu belirten Aslan, "Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini hissettirdi. Vatandaşlarımız bu dönemde yazın en sıcak günlerini yaşadı." diye konuştu.
'' SICAKLIK 45 DERECEYE KADAR ÇIKTI ''
Prof. Dr. Aslan, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının nemle birlikte hissedilirliğinin arttığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz. Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor. Ayrıca ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağını tahmin ediyoruz."
Prof. Dr. Aslan, "Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisi yangınların büyük alanlara yayılmasına neden oldu" dedi.
Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangınlara değinen Aslan, artan sıcaklıkların, rüzgar şiddeti ve yönünün yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.
''1 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI, ORMAN YANGINI RİSKİNİ YÜZDE 30 ORANINDA ARTIRMAKTA''
Aslan, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle özellikle Akdeniz havzası genelinde orman yangınlarının artacağını aktararak, şunları kaydetti:
"İklim senaryoları, son yıllarda en büyük orman yangınlarıyla ilişkili olan ısı dalgaları kaynaklı orman yangını riskinin gözlenme sıklığında bir artışa işaret ettiğini gösteriyor. Yapılan araştırma çalışmalarına göre, 1 derecelik sıcaklık artışı, orman yangını riskini yüzde 30 oranında artırmakta. Türkiye, iklim ve orman bitki örtüsü açısından orman yangınlarına karşı hassas bölgelere sahip. Bunların başında Akdeniz ve Ege bölgeleri geliyor. Türkiye'de şu anda yaşanan yangınlar, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yaşandığı günlere denk geldi. Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisi maalesef yangınların çok büyük alanlara yayılmasına neden oldu."
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