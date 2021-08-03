Bartın'da artan sıcaklar asfaltı eritti
YAŞAM DHA
Ülke genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ederken Bartın’da termometreler 37 dereceyi gösterdi. Nemle beraber hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar yükseldi. Sıcak hava sebebiyle Bartın – Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde asfaltın eridiği görüldü.
Bartınlılar sıcak hava sebebiyle zor anlar yaşarken Bartın –Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği anlar kayda alındı.
Karayolları ekipleri tarafından asfalt erimesi görülen bölgelerde kumlama çalışması yapıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! 3 Ağustos AFAD son depremler listesi
- AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları nereden öğrenilecek?
- Aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı?
- İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!
- Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? 3 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar ne zaman açıklanacak?
- Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama
- LGS 3. tercihler ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı CTE son açıklamalar
- Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
- Bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman belli olacak?