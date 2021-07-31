Son dakika... Meteoroloji uyardı: Aşırı sıcak hava alarmı! İşte en yüksek sıcaklık haritası
Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı sıcak hava bekleniyor. Meteoroloji en yüksek sıcaklık haritasını yayınlarken, bugün bu bölgelerde sıcaklıkların normallerin 5-8 derece üzerinde olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE
Meteoroloji'nin açıklamasında "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI
Meteoroloji'nin sitesinde en yüksek sıcaklık değerlerini gösteren harita da paylaşıldı. İşte bugün ve yarının hava sıcaklık haritaları...
SICAK ÇARPMASINA DİKKAT
Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani taşkın , sel, su baskını, yıldırım düşmesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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