Meteoroloji'den flaş açıklama! Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak? | 4 Ağustos hava durumu

Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye 8 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hava koşulları da bu yangınlarda büyük öneme sahip. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu ülkemizde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bu noktada yangınların parlamasına neden olan rüzgarlar da yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle Akdeniz bölgesinde meydana gelen yangınların akabinde hava durumunu sıklıkla araştırıyor.

Bölgede yağış olacak mı soruları gündemde yer alırken, haftalık hava durumuna dair bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Peki yangın bölgesinde hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte ayrıntılar...

YANGIN BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

MGM tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Avrupa Yakası parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 41°C

Az bulutlu ve açık