Meteoroloji'den flaş açıklama! Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak? | 4 Ağustos hava durumu
Önümüzdeki 3 gün daha batı bölgelerinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yüksek sıcaklıkla birlikte nem de ortalamaların biraz altında. Cumartesi için sevindirici haber! Rüzgar da çok önemli. Artık orta kuvvette 20-30 kilometre civarında esiyor. Önümüzdeki 3 gün daha yüksek sıcaklık ve düşük nem devam edecek ama özellikle cumartesi günü 7-8 derecelik bir düşüş bekleniyor. İşte detaylar...
Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye 8 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hava koşulları da bu yangınlarda büyük öneme sahip. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu ülkemizde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Bu noktada yangınların parlamasına neden olan rüzgarlar da yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle Akdeniz bölgesinde meydana gelen yangınların akabinde hava durumunu sıklıkla araştırıyor.
Bölgede yağış olacak mı soruları gündemde yer alırken, haftalık hava durumuna dair bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
Peki yangın bölgesinde hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte ayrıntılar...
YANGIN BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
MGM tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Avrupa Yakası parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 41°C
Az bulutlu ve açık