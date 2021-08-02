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Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi! 2 hafta sürecek

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi! 2 hafta sürecek

Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar ulaştı. Meteoroloji uzmanları bu sıcak hava dalgasının 2 hafta daha etkili olacağına dikkati çekti.

Türkiye "Eyyam-ı Bahur" diğer bir adıyla çöl sıcaklarının etkisi altında. İstanbul'da da termometreler 35 dereceye kadar çıktı.

Ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşınca, herkes serinlemek için farklı bir yöntem buldu. Bazıları ise sıcaktan bunalmak yerine sıcağın keyfini çıkardı.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası özellikle ağustos'un ilk 2 haftası etkili olacak. Akdeniz, Ege ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 43, İstanbul'da ise 39 dereceye kadar çıkacak.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söylediklerinden öne çıkanlar:

Ya bence şu an hissedilen sıcaklık 40 derece değil çok daha fazladır. Ben 46 derece olduğunu düşünüyorum. Ben 18 yaşındayım en sıcak yazım diyebilirim.

Gölgede oturmaya çalışıyoruz. Saçımızı ve başımızı ıslatıyoruz. Şapkayla önlem almaya çalıştık. Buzlu su biraz rahatlatıyor.

İnanılmaz bir sıcak var. Nefes bile alamıyoruz. Serinlemek için sahil kenarına geldik ama Burası da çok sıcak. Şu an eve gidiyoruz, en iyisi ev gibi.

A Haber ekranlarına yansıyan bir görüntü

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