Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi! 2 hafta sürecek

Türkiye "Eyyam-ı Bahur" diğer bir adıyla çöl sıcaklarının etkisi altında. İstanbul'da da termometreler 35 dereceye kadar çıktı.

Ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşınca, herkes serinlemek için farklı bir yöntem buldu. Bazıları ise sıcaktan bunalmak yerine sıcağın keyfini çıkardı.