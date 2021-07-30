Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzman isimden hafta sonu için uyarı

YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI

''Geldi. Orman yangınlarından da görüldüğü gibi tüm Türkiye haricinde İtalya ve Yunanistan'da da var bu yangınlar. Şu anda hakim olan sistem Güneydoğu'dan gelen basra alçak basıncı çok baskın olarak geldi. Çok kuvvetli sıcak rüzgarlar ile yurdumuzu etkisi altına aldı.''