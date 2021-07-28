Bill Gates Bodrum tatilini sır gibi sakladı! İşte yemek için ödediği hesap
YAŞAM Sabah
Dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olan Microsoft'un kurucu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi. Tatilini gizli tutan Gates, arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda durağı Bodrum oldu. Gates'in burada yemek için ödediği hesap dudak uçuklattı.
Dünyaca ünlü yıldızlar, en zengin iş insanları Bodrum'a gelmeye devam ediyor.
Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi.
Gates, yanındaki altı arkadaşıyla birlikte, Mandarin Oriental'ın içindeki lüks et restoranına gitti.
ZİYARETİNİ GİZLİ TUTTU
ABD'Lİ iş insanı, gözlerden uzak keyifli bir akşam geçirdi. Masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çekti. Gates ve altı arkadaşı, 80 bin liralık hesap ödedi. Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.
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