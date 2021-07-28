Bill Gates Bodrum tatilini sır gibi sakladı! İşte yemek için ödediği hesap

ZİYARETİNİ GİZLİ TUTTU

ABD'Lİ iş insanı, gözlerden uzak keyifli bir akşam geçirdi. Masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çekti. Gates ve altı arkadaşı, 80 bin liralık hesap ödedi. Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.

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