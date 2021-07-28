Büyükelçilikte casusluk krizi! Cihaz düşünce yakayı ele verdi

CASUSLUK SANDILAR SAPIKLIK ÇIKTI

Casusluk faaliyeti kapsamında Belçika'da yapılan incelemelerin ardından cihazın gizli kamera olarak kullanıldığı, içerisinde kadınlara ait görüntüler bulunduğu tespit edildi. Cihaz tekrar Türkiye'ye gönderilerek soruşturma yapılması istendi.

Gizli kameranın bulunması sonrası, elçilikte bulunan tüm güvenlik kameraları incelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, gizli kamerayı güvenlik görevlisi Erhan C.'nin kamerayı yerleştirerek görüntüleri kayda aldığını tespit etti.