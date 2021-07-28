28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Bill Gates Bodrum tatilini sır gibi sakladı! İşte yemek için ödediği hesap
Dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olan Microsoft'un kurucu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi. Tatilini gizli tutan Gates, arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda durağı Bodrum oldu. Gates'in burada yemek için ödediği hesap dudak uçuklattı.