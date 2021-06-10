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Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar! Aldatma taktiği deşifre oldu!

Eşi ile boşanma sürecinde olan ’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar! Aldatma taktiği deşifre oldu!

Boşanacaklarını açıklayan 'li milyarder (65) ile (56) hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Bill Gates'in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği öne sürüldü.

dergisine konuşan iki çalışanı, Bill Gates'in şirkete otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi otomobili kullandığını iddia etti.

Çalışanlar, şüphe içindeki Melinda Gates'in de aldatıldığını kanıtlamak için tuttuğu özel dedektife kocasını takip ettirdiğini, bu dedektifin elde ettiği bulguların boşanma davasında delil olarak kullanılacağını öne sürdü.

Dedektif iddiaları sonrası Melinda Gates'in sözcüsü bu iddiayı yalanladı.

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