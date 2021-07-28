İş ilanıyla iğrenç tuzaklar! Gamze Açar tek kurban değil

ONUN YERİNDE OLABİLİRDİM

Gamze Acar'ın ölümünün ardından şüphelilerin mağdurlarından olduğunu iddia eden B.G. isimli kadın da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Öncelikle Gamze için çok üzgünüm. Onun yerinde 3 yıl önce ben olabilirdim. Bu kişiyi kısa süre de olsa tanıdım. Gerçekten paraya ihtiyacım vardı. Okuyordum o zaman ve bu iş için otele gittim. Ama kendi paramdan oldum çünkü ne iş vardı ortada, ne çalışma ortamı. Ben de fazla dayanamayıp işten bahaneyle ayrılarak memlekete döndüm. Halkla ilişkiler adı altında satış yapılıyor. 10 veya 15 gün kalmışımdır."