İş ilanıyla iğrenç tuzaklar! Gamze Açar tek kurban değil
Son dakika haberine göre: Gamze Açar’ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 2019 yılında da benzer bir olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin iş vaadiyle bir başka genç kızı kandırarak dolandırdıkları, şiddet uyguladıkları, şantaj yaptıkları gerekçesiyle İzmir’de haklarında dava açıldığı vurgulandı.
Ankara'da 31 Ekim 2020 günü Gamze Açar (17) iş görüşmesine gittiği Kızılcahamam'da bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan itilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı iş görüşmesi vaadiyle kandıran şüpheli Rıza D. ve kardeşi Mehmet D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında dava açmıştı. Savcılık soruşturma kapsamında, şüphelilerin benzer suçlara karışıp karışmadığını da araştırdı.
Hürriyet'in haberine göre: yapılan incelemede şüphelilerin, 2019 yılında da benzer bir olaya karıştıkları tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rıza D. ve Mehmet D. hakkında 2019 yılında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj' gibi suçlardan iddianame düzenlendiği belirlendi.
İŞ İLANI İÇİN BAŞVURDU
İzmir'deki iddianameyi göre, M.Y. isimli genç kız "Halka ilişkiler elemanı aranıyor" ilanı gördü ve başvurdu. Genç kızın yaptığı başvuru üzerine Rıza D. kendisini arayarak iş ilanıyla ilgili bilgi verdi. Rıza D., genç kızı kendisini bir termal otelin ortağı olarak tanıttı. Genç kızın ifadesine göre, ilerleyen süreçlerde sevgili olduklarını, daha sonra otelde çalışmak üzere Afyonkarahisar'a gittiklerini belirterek özetle şunları söyledi:
'PARA İSTEDİLER'
"Ancak otelde çalışmaya başlamadan Rıza D. iş gereği İzmir'e dönmeleri gerektiğini söyleyerek, 10 bin TL para istedi. Kredi çekerek Rıza D.'ye banka kartımı verdim. 2 gün sonra banka kartlarının yanında olmadığını anladım. Kartlarımın Rıza'nın kardeşi Mehmet D.'de olduğunu öğrendim. Hesabımdan 23 bin TL para çekildiğini gördüm, bu durumu Rıza'ya sordum. Bana parayı ödeyeceklerini söyleyerek, 5 bin TL daha vermemi istedi. Kabul etmemem üzerine Rıza, benimle tartışmaya başladı ve bana 'Sinirimi bozma o.. 2 gün sonra paranı vereceğim yoksa parayı unut' dedi.
ŞANTAJ YAPMIŞLAR
'Sarhoş olduğun gün sana neler yaptım, fotoğrafların var. Bu fotoğrafları babana göstereceğim' şeklinde şantajda bulundu. Ailemin bu olayı öğrenmesinden korkarak istediği parayı verdim. Rıza D. bana 'Afyon'da otelde işe başlayacaksın' dedi. Bunun üzerine Afyon'a tekrar gittim, ama kimse beni otogardan almadı. Tekrar İzmir'e döndüm. İzmir'de tekrar Rıza D.'nin evine gittim. Rıza beni odaya kapattı, tokat attı, tehdit etti, yüzüme yastık bastırdı ve bıçağı boğazına dayayarak seni bıçaklarım diye tehditlerini sürdürdü. Daha sonra evdeki diğer kişilerle beraber kendimi dışarı atabildim."
ONUN YERİNDE OLABİLİRDİM
Gamze Acar'ın ölümünün ardından şüphelilerin mağdurlarından olduğunu iddia eden B.G. isimli kadın da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Öncelikle Gamze için çok üzgünüm. Onun yerinde 3 yıl önce ben olabilirdim. Bu kişiyi kısa süre de olsa tanıdım. Gerçekten paraya ihtiyacım vardı. Okuyordum o zaman ve bu iş için otele gittim. Ama kendi paramdan oldum çünkü ne iş vardı ortada, ne çalışma ortamı. Ben de fazla dayanamayıp işten bahaneyle ayrılarak memlekete döndüm. Halkla ilişkiler adı altında satış yapılıyor. 10 veya 15 gün kalmışımdır."
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