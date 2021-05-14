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Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

'li milyarder , eşi ile ayrılma kararı aldığını duyurmasının ardından sular durulmuyor. 3 ay önce evi terk edip 12.5 milyon dolarlık malikanesinde kalmaya başladı. Gates'in kaldığı bu kulübün yıllık aidat ücretinin ise 250 bin dolar olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Dünya bir boşanma haberiyle çalkalandı. Çünkü ayrılık kararını alan çift, dünyanın en zenginlerinden Bill Gates ile eşi Melinda'ydı. İddiaya göre çift, 3 ay önce evleri ayırdı.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

65 yaşındaki iş insanı evi terk edip California'daki The Vintage Club isimli golf kulübünde kalmaya başladı.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Çok seçkin isimlerin üye olduğu kulübün yıllık üyelik ücreti tam 250 bin dolardı. Gates ailesinin 1990'da aldığı malikanenin değeri ise tam 12.5 milyon dolardı.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Aileye yakın kaynaklar Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer ve ortağı Mısırlı Nayel Nassar'la golf oynarken görüldüğünü yazdı.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Öte yandan çiftin boşanma haberleriyle ilgili yeni iddialar da vardı. Buna göre Melinda Gates, 2019'dan beri boşanma avukatlarına danışmaya başladı.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Çünkü kocasının pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından rahatsızlık duymuştu.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Gates'in sözcüsü Bridgitt Arnold, 2019'da hayırseverlik için Gates ve Epstein'ın birkaç kez bir araya geldiğini ancak Gates'in bundan pişmanlık duyduğunu ve hata olarak gördüğünü söylemişti.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

"AYRI HAYATLAR YAŞIYORUZ"

Öte yandan Gates çiftinin boşanma kararı, ABD medyasının manşetlerinde yer almaya devam ediyor.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Boşanmanın nedeni merak konusu olmayı sürdürürken New York Post'ta yer alan haberde Bill Gates'in arkadaşlarına bu evliliğin uzun zamandır sevgisiz bir şekilde devam ettiğini anlattığı kaydedildi.

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Hatta "Ayrı hayatlar yaşıyoruz" dediği öğrenildi. Gazete ayrıca Melinda Gates'in Katolik inancı nedeniyle boşanma kararıyla mücadele ettiğini de yazdı.

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