Bill-Melinda Gates boşanmasında skandal iddia! Sırrı deşifre oldu

27 yıldır evliliği bitirme kararı alan Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararı gündeme bomba gibi düştü. 130 milyar dolarlık boşanma kararının ardından çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya atıldı. Bill Gates'in bir kadın çalışanı ile yasak aşk yaşadığı ve şirkette bununla ilgili soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Bu süreçte medyanın ilgisinden çekinen Melinda Gates ise çareyi ada kiralamakta buldu. İşte dünyanın konuştuğu haberden çarpıcı detaylar.