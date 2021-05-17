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Bill-Melinda Gates boşanmasında skandal iddia! Sırrı deşifre oldu

27 yıldır evliliği bitirme kararı alan Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararı gündeme bomba gibi düştü. 130 milyar dolarlık boşanma kararının ardından çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya atıldı. Bill Gates'in bir kadın çalışanı ile yasak aşk yaşadığı ve şirkette bununla ilgili soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Bu süreçte medyanın ilgisinden çekinen Melinda Gates ise çareyi ada kiralamakta buldu. İşte dünyanın konuştuğu haberden çarpıcı detaylar.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 12:31
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Bill-Melinda Gates boşanmasında skandal iddia! Sırrı deşifre oldu

ABD'li milyarder Bill Gates ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates boşanmaya hazırlanıyor.

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Bill-Melinda Gates boşanmasında skandal iddia! Sırrı deşifre oldu

Son dönemde boşanma haberleri ile gündeme gelen Gates ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Bill-Melinda Gates boşanmasında skandal iddia! Sırrı deşifre oldu

The Wall Street Journal'in haberine göre, Gates bir kadın çalışanı ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadı.

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Bill-Melinda Gates boşanmasında skandal iddia! Sırrı deşifre oldu

Aynı habere göre, Gates, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme kararını bu ilişkinin ortaya çıkması sonrasında aldı.

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Bill-Melinda Gates boşanmasında skandal iddia! Sırrı deşifre oldu

Henüz şirketten resmi bir açıklama bulunmasa da konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı da gelen bilgiler arasında.