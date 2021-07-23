Manisa'da orman yangını! 4 helikopter gönderildi
Manisa Demirci'de meydana gelen orman yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye çok ayıda ekip gönderilirken yangının sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan Mezitler Mahallesi Buran Deresi mevkiindeki ormanlık bölgede bugün 13.00 sularında yangın meydana geldi. Dumanları gören çevre sakinleri durumu Demirci Orman İşletme Şefliği'ne ihbar etti. İhbar üzerine, bölgeye 14 arazöz ile 4 helikopter sevk edildi. Yangın, hem havadan hem de karadan yürütülen müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında, ilk tespitlere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış sebebini tespit edilmesi için operasyon başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...
- 10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Takvim açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak?
- Bankaların faiz oranları değişti: 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları...
- 26 Temmuz Pazartesi günü toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar geri gelecek mi?
- Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise nakiller ne zaman açılacak? MEB yerleştirmeye esas nakil takvimi!
- 23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı
- Son teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar söylenir? Bayramın kaçıncı günü biter?
- Kurtlar Vadisi için flaş iddia... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
- Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...
- İstanbul’da denize girmek yasak mı? Hangi illerde denize girmek yasaklandı?