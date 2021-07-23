Manisa'da orman yangını! 4 helikopter gönderildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan Mezitler Mahallesi Buran Deresi mevkiindeki ormanlık bölgede bugün 13.00 sularında yangın meydana geldi. Dumanları gören çevre sakinleri durumu Demirci Orman İşletme Şefliği'ne ihbar etti. İhbar üzerine, bölgeye 14 arazöz ile 4 helikopter sevk edildi. Yangın, hem havadan hem de karadan yürütülen müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında, ilk tespitlere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.