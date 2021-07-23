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Manisa'da orman yangını! 4 helikopter gönderildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Manisa'da orman yangını! 4 helikopter gönderildi

Manisa Demirci'de meydana gelen orman yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye çok ayıda ekip gönderilirken yangının sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan Mezitler Mahallesi Buran Deresi mevkiindeki ormanlık bölgede bugün 13.00 sularında yangın meydana geldi. Dumanları gören çevre sakinleri durumu Demirci Orman İşletme Şefliği'ne ihbar etti. İhbar üzerine, bölgeye 14 arazöz ile 4 helikopter sevk edildi. Yangın, hem havadan hem de karadan yürütülen müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında, ilk tespitlere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebini tespit edilmesi için operasyon başlatıldı.

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