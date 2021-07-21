Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmara'ya daldı! İşte denizden çıkanlar

Bugün de tekrar Marmara Denizi'nde Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak da hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle de ben Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk. Yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık" diye konuştu.

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