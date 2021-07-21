Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmara'ya daldı! İşte denizden çıkanlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farkındalık oluşturmak için Marmara Denizi'nde dalış yaparak, balıkçıların avlanmak için attığı; ancak çeşitli nedenlerle denizde kalan 'hayalet ağlar'ı topladı.
Bakan Pakdemirli, 'hayalet ağ' olarak adlandırılan terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi.
Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Dalış öncesi Pakdemirli'ye başarılar dileyen Bakan Kurum, "Hakikaten çok önemli bir süreci yürütüyor, bize de destek oluyor. Bu Marmara Denizimiz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için önemli. Kendisini seviyoruz ve destek oluyoruz" dedi.
'HAYALET AĞLARI ÇIKARDIK'
Denizdeki hayalet ağları çıkaran Bakan Pakdemirli, "Hayalet ağların çıkarılması, denizlerimizin temizliği özellikle Marmara Denizimizin temizliği açısından son derece önemli. İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor.
Müsilajın da aslında kaynaklarından biri hayalet ağlardır. Özellikle Marmara özelinde bundan sonra çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. İki sene önce başlattığımız bir proje 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi'. Uzun süre dalmadığım halde iki sene evvel tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım.
Bugün de tekrar Marmara Denizi'nde Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak da hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle de ben Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk. Yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 Lisans KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- DGS sonuçları için son dakika gelişmesi! 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih dönemi...
- MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...
- Bekçi alımı tarihi açıklandı mı? EGM ve Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 başvuru şartları...
- MEB ile LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban kesimi ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması...
- Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 eğitim takvimi...
- Vedalara doymuyor! Arka Sokaklar'da efsane aile yerle bir oldu! Son ayrılık ise bambaşka...
- Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...
- Fatma Girik son durum nasıl? Fatma Girik sağlık durumu nedir? Fatma Girik'in hayatı...
- Açık lise ek sınav ne zaman 2021? AÖL 2021 4. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online, yüz yüze...
- Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...