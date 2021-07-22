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A Haber'in "Seyhan Gölü’nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi" haberi ses getirdi! Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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A Haber'in Seyhan Gölü’nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi haberi ses getirdi! Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısına yüzlerce civciv bırakıldı. Bir kısmı telef oldu. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları canlı yayında aktardı. A Haber ekranlara taşıdığı “Adana’da ölüme terk edilen civcivler” haberi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Ömer Çelik, “Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terkedenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor.” dedi. A Haber'in ses getiren haberinin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölüme terk edilen civcivleri topluyor.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Adana'da yüzlerce civciv Seyhan Baraj Gölü kıyısına terk edildi. Bölgedeki durumu fark eden Recep Yılmaz durumu belediye bildirdi ancak bir cevap almadı. Bölgeye giden A Haber durumu tüm Türkiye yansıttı.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un anlattıkları:

"Şu anda Adana'da skandal bir olay yaşanıyor. Göl kenarına yüzlerce civciv bırakıldı. Bunların ne yazık ki bir çoğu hasta ve burada telef oluyorlar.

Üzücü taraf ise telef olan civcivleri hasta olanlar yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Hayvanlar o kadar aç ve susuz kalmışlarki atılan ekmeklere adeta hücum ediyor.

Dün akşam saatlerinde bölgedeki civcivleri fark eden amatör bir balıkçı buraya gelerek hayvanlara su verip ekmek atıyor. Duyarlı vatandaş Adana Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak yardım istedi ancak bir karşılık bulamadı.

Yapılan ihbara CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi duyarsız kaldı. Buraya civcivleri kimin bıraktığı sorusu ise hala cevapsız. Belediyenin neden bu hayvanları alıp kontrolden geçirdikten sonra barınağa götürmediği de anlaşılmıyor."

Bölgeden A Haber ekranlarına yansıyan bir görüntü

A Haber'in gündeme getirdiği haberi sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terkedenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

CİVCİVLER TOPLANMAYA BAŞLANDI

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak ölü civcivleri topladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"BU İŞİ YAPANLARIN VİCDANLA BAĞLARI YOK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstenmeyen bir olay ama bu işi yapanların vicdanla çok bir bağlarının olmadığı ortada. Biz haber alır almaz ekiplerimizle geldik. Civcivlerin sulaması, yemlemesi yapıldı. Buradan güvenli bir ortama götürülecek. Karantinaya alınacak ve karantina süresi sonunda eğer bir sahibi çıkmazsa bu civcivleri biz çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Böylece civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız. Birkaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp önlemleri alacağız" diye konuştu.

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