A Haber'in "Seyhan Gölü’nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi" haberi ses getirdi! Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti

Adana'da yüzlerce civciv Seyhan Baraj Gölü kıyısına terk edildi. Bölgedeki durumu fark eden Recep Yılmaz durumu belediye bildirdi ancak bir cevap almadı. Bölgeye giden A Haber durumu tüm Türkiye yansıttı.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un anlattıkları:

"Şu anda Adana'da skandal bir olay yaşanıyor. Göl kenarına yüzlerce civciv bırakıldı. Bunların ne yazık ki bir çoğu hasta ve burada telef oluyorlar.

Üzücü taraf ise telef olan civcivleri hasta olanlar yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Hayvanlar o kadar aç ve susuz kalmışlarki atılan ekmeklere adeta hücum ediyor.