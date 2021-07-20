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Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken, helikopter sayısı 5'e yükseldi.

Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iki uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken helikopter sayısı 5'e yükseldi.

Yaklaşık 25 hektar alana sıkıştırılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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