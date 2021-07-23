İzmir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'in, Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik kontrolü yapıldı.Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza verildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlileri helikopter destekli trafik kontrollerini Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde gerçekleştirdi.
Kontrollerde sağ şeritte ya da bankette uygunsuz bir şekilde duran, makas atan, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama yapan, öndeki araçları yakından takip eden, yolda kurallara uygunsuz bir şekilde park eden ve duran araç şoförleri bir bir belirlendi.
Kuralları ihlal eden şoförler yol kontrolü yapan ekiplere bildirildi.
Kontrol esnasında durdurulan kurallara uygunsuz hareket eden şoförlere ceza verildi.
Helikopter destekli yürütülen kontrollerin her ay düzen bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi.
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