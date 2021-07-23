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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2021
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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karşıyaka ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Yamanlar Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopterle 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

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