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Denizli'de yürek yakan olay! Boğazını kesti 2. kattan atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Denizli'de yürek yakan olay! Boğazını kesti 2. kattan atladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ali İ. (20), bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Ali İ. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta meydana geldi.

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ali İ. bıçakla kendi boğazını kestikten sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Ali İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ali İ.'nin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

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