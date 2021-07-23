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Karikatürist Okan Nasuhoğlu'nun ölümünde flaş detay! Savcılık harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Karikatürist Okan Nasuhoğlu'nun ölümünde flaş detay! Savcılık harekete geçti

Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu'nun 17 Haziran tarihinde helyum gazı düzeneğiyle otel odasında cansız bedeninin bulunmasının akabinde kan donduran olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Şüpheli ölümde Nasuhoğlu'nun hemen yanında 7 sayfalık bir intihar mektubu bulundu.

Genç karikatüristin otel odasında korkunç bir şekilde cansız bedeninin bulunmasının ardından savcılık soruşturma başladı. Nasuhoğlu'nun başucunda 7 sayfalık bir intihar mektubu bulundu. Mektubu kendisinin yazıp yazmadığı daha önceki el yazılarıyla karşılaştırılacak.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Savcılık "intihar mı, cinayet mi" sorusuna yanıt ararken otele giriş-çıkışlar dahil birçok detayı daha masaya yatırdı. İncelemelerin ardından savcılık şüpheli ölüm dosyasında intihar veya cinayet ihtimalini kesinleştirecek.

OTEL ÇALIŞANLARI KORKUNŞ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu, İstanbul Ataşehir'de lüks bir otelde kalıyordu. Kendisinden bir süre haber alınamayan Nasuhoğlu'nun bulunduğu odaya 17 Haziran günü otel görevlileri geldi. 603 numaralı odaya gelen görevliler korkunç bir manzara ile karşılaştı. 31 yaşındaki Nasuhoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Genç karikatüristin hem ölü bulunması, hem de ölüm yada öldürülme yöntemi şoke etti.

BAŞINA BAĞLANMIŞ POŞETİN İÇİNDE...

Büyük şaşkınlığın nedeni ise tanıkların ifadesinde gizliydi. Otel görevlileri Nasuhoğlu'nun başına bağlanmış bir poşet, poşetin içinde de hortum bulunduğunu söyledi. Hortumun bir diğer ucu ise helyum gazı düzeneğine bağlıydı. Helyum gazı da tüp şeklindeydi. Otel görevlileri vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi, ambulans da çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun hayatını kaybettiğini tutanak altına aldı. Savcı olay yerinde hem incelemelerde bulundu, hem de polis ekiplerine talimat verdi.

EL YAZILARI KIYASLANACAK

Yaşanan bu olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Okan Nasuhoğlu'nun ölümü 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla genç karikatüristin intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği araştırılmaya başlandı. İlk bulgulara göre Nasuhoğlu'nun hemen yanı başında 7 sayfalık bir intihar mektubu bulundu. Mektupta Nasuhoğlu'nun intihar ettiğine dair bir yazı ele alındığı öğrenildi. Savcılık dosyaya intihar mektubunu kendisinin yazıp yazmadığını belirlemek için kendi el örneği bulunan yazıların temin edilmesini istedi. Varsa daha önce yazdığı bir yazı yada resmi dairelerde doldurduğu bir form aracılığıyla intihar mektubunu kendisinin kaleme alıp almadığı netlik kazanacak. Bu mukayese grafoloji yöntemi ile belirlenebilecek.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılığın incelenmesini talep ettiği husus sadece bununla sınırlı değil. Soruşturma kapsamında otele ve Okan Nasuhoğlu'nun odasına giriş çıkış kayıtları, otel ziyaretçi defterleri ve genç karikatüristin telefon kayıtları da incelemeye alındı. Ayrıca kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi bekleniyor.

Tüm bu delillerde şüpheli bir durum olup olmadığına bakılacak. Soruşturma kapsamında tüm deliller ve ihtimaller titizlikle incelenecek. İncelemelerin tamamlanmasının ardından savcılık şüpheli ölüm dosyasında intihar veya cinayet ihtimalini kesinleştirecek.

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