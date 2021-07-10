Kutlu ailesinde bir cinayet daha! Bu defa ağabeyi bir can aldı

KARAKOLUN ÖNÜNDE SİLAH VE DEMİR SOPAYLA SALDIRDI

Bu sırada Davut Kutlu'nun babası Gazi, annesi Döndü ve ağabeyi Muhammed de karakola geldi. Gazi Kutlu, demir çubukla Ozan Tekcan'a saldırdı. Muhammed de motosikletinin çantasındaki tabancayla Ozan Tekcan'ı 3 el başından, 3 el bacağından, 2 el de boynundan vurdu. Toplam 8 kurşunla vurulan Ozan Tekcan hayatını kaybetti, Batuhan Karanlıkoğlu da sol el başparmağından vuruldu. Polis havaya ateş açarak, saldırganları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

Cinayeti azmettirmekle suçlanan baba Gazi Kutlu'nun otomatik tüfekli, çifte tabancalı fotoğrafları ortaya çıktı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cinayetin ardından Gazi Kutlu ile oğulları Muhammed ve Davut tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anneleri Döndü Kutlu ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ozan Tekcan'ın ölümüyle ilgili Muhammed Kutlu'ya 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Batuhan Karanlıkoğlu'nu yaraladığı içinse 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede baba Gazi Kutlu hakkında da 'cinayet' suçundan müebbet hapis, 'yaralama' suçundan ise 1.5 yıla kadar hapsi talep edildi. Döndü Kutlu ile diğer oğlu Davut Kutlu için ise 'cinayete azmettirme' suçundan müebbet istendi.