Kutlu ailesinde bir cinayet daha! Bu defa ağabeyi bir can aldı
Akın Kutlu, Mays ailesinin oğulları Emre Tyler Mays’i sedyedeyken husumetlisine benzettiği için annesinin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kutlu’nun ağabeyi Muhammed Kutlu da bir can aldı. İkinci cinayetle alakalı Muhammed Kutlu, babası ve öteki kardeşi tutuklandı.
İstanbul'da şarap firması sahibi Mays ailesinin çocukları Emre Tyler Mays'ın hayatını kaybetmesine sebep olan, Akın Kutlu'nun babası Gazi Kutlu ile ağabeyi Davut'un yaralandığı kavga, ailece işlettikleri Fulya'da bulunan bir hamburger dükkanı sebebiyle çıkmıştı.
Gazi Kutlu, dükkanı kayınbiraderi Hacı Tekcan'la beraber işletiyordu fakat aralarında husumet vardı. Akın Kutlu'nun annesi Döndü Kutlu, yer yer kardeşi Hacı Tekcan'a, "Oğlum tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. Oğlu Ozan'ın kafasını kesip Hacı'nın önüne atacağım" sözleriyle tehdit etti.
KAVGA ÜSTÜNE KAVGA!
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ozan Tekcan, hamburger ve pide satılan dükkânın kuryeliğini yapıyordu. 22 Aralık 2020 günü Davut Kutlu gittiği dükkânda Ozan Tekcan ile tartıştı. Davut Kutlu annesini arayarak kuzeni Ozan'la kavga ettiklerini ve şikâyet için polise gittiğini haber verdi. Bu sırada Ozan Tekcan ile arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu da Davut Kutlu'dan şikâyetçi olmak için Şişli Polis Merkezi'ne gitti. Ozan Tekcan ile Davut Kutlu burada bir kez daha karşılaşınca kavga çıktı.
KARAKOLUN ÖNÜNDE SİLAH VE DEMİR SOPAYLA SALDIRDI
Bu sırada Davut Kutlu'nun babası Gazi, annesi Döndü ve ağabeyi Muhammed de karakola geldi. Gazi Kutlu, demir çubukla Ozan Tekcan'a saldırdı. Muhammed de motosikletinin çantasındaki tabancayla Ozan Tekcan'ı 3 el başından, 3 el bacağından, 2 el de boynundan vurdu. Toplam 8 kurşunla vurulan Ozan Tekcan hayatını kaybetti, Batuhan Karanlıkoğlu da sol el başparmağından vuruldu. Polis havaya ateş açarak, saldırganları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.
Cinayeti azmettirmekle suçlanan baba Gazi Kutlu'nun otomatik tüfekli, çifte tabancalı fotoğrafları ortaya çıktı.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Cinayetin ardından Gazi Kutlu ile oğulları Muhammed ve Davut tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anneleri Döndü Kutlu ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ozan Tekcan'ın ölümüyle ilgili Muhammed Kutlu'ya 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Batuhan Karanlıkoğlu'nu yaraladığı içinse 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede baba Gazi Kutlu hakkında da 'cinayet' suçundan müebbet hapis, 'yaralama' suçundan ise 1.5 yıla kadar hapsi talep edildi. Döndü Kutlu ile diğer oğlu Davut Kutlu için ise 'cinayete azmettirme' suçundan müebbet istendi.
HUSUMETLESİNE BENZETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ
İstanbul'da yaşayan Figen Mays ve Randolp Ward Mays'in oğlu Emre Tyler Mays (17), 7 Ocak 2020'de burnu kırıldığı için ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne götürülmüştü. Aynı saatlerde Kâğıthane'deki bir kavgada yaralanan Gazi Kutlu ve oğlu Davut Kutlu da aynı hastaneye götürüldü. Gazi Kutlu'nun diğer oğlu Akın (22) da hastaneye geldi. Emre Tyler Mays annesi refakatinde ambulanstan indirilirken Akın Kutlu'nun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Akın Kutlu, "Batuhan'a benzettiğim için bıçakladım" dedi.
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