Fransa'da derman bulamayan Havvanur şifasını Trabzon'da buldu

Fransa Strasbourg'da 11 yıldır işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Adem Gürsal (35), 7 yaşındaki kızı Havvanur'un ellerinde ve yüzünde çıkan alerjiye, yaşadığı kentteki hastanelerde 1 buçuk yıldır çare bulamadı. Baba Gürsal'ın Trabzon'a getirdiği kızı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hasanesi'ndeki başarılı tedavi ile sağlığına kavuştu. Baba Gürsal "Trabzon'daki doktorlar bir gün içinde yaptıkları tetkiklerle sonuç odaklı çözümler bulup alerjinin nedenini ve nasıl yaygınlaştığını buldu. Çocuk oyun hamuru ve resim boyalarının kızıma dokunduğunu tespit eden doktorlar kan tahlili sonuçları ve detaylı inceleme sonrası bilinçli ve doğru bir ilaç tedavisi süreciyle kızımı sağlığına kavuşturdu" dedi.

NEDENİNİ BİLE BULAMADILAR

Baba Adem Gürsal "Fransa'daki doktorlara güvenim her gidişimde daha da azaldı. Alerjinin neden kaynaklandığını bile söyleyemediler. 'Alerjisi var' diyerek krem verip geri yolladılar. 1.5 yılda lekeler yüzüne sıçrayınca Türkiye'ye getirdim. Türk doktorlarımızdan ve devletimizden Allah razı olsun. Ülkemiz tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de çok gelişti. Avrupa sağlıkta teknik açıdan kendisini çok önde gösteriyor ama aslı öyle değil. Türkiye sağlıkta devrim yaptı" diye konuştu.