Yapay organ üreten Dr. Sevde Altuntaş Harvard’ı bırakıp Türkiye’ye döndü

ORGAN DOKULARI TAKLİT EDİLİYOR

Organoidler üzerine çalışmaların dünyada henüz yeni başladığını ve devrimsel nitelikte olan bu yeni bilim dalı üzerine Türkiye'de bir laboratuvar kurmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade eden Altuntaş şunları aktardı:

"Türkiye olarak organoid devrimini henüz başındayken yakalamış olmak mutluluk verici. Organoidleri 2017 yılında Nature Protocols dergisi tarafından yılın tekniği olarak ilan edilmiş üç boyutlu doku benzeri yapılar şeklinde tanımlanabilir. Yani dokuların benzerini üretebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse böbreklerimizdeki temel doku birimlerini nefronlar olarak adlandırıyoruz. Akciğerlerde bu yapılar alveol adını alıyor. Organoidler işte bu yapıları tekrarlamayı hedef edinmiş üç boyutlu doku parçaları. Aynı şekilde bir tümör dokuyu da bu teknikleri kullanarak tekrarlamanız, yani benzerini taklit ederek laboratuvar ortamında üretmeniz mümkün. Organoidleri kullanabileceğiniz birçok alan mevcut. Örneğin kanserli bir dokunun özelliklerinin anlaşılması için üç boyutlu ortamda bu dokuların çoğaltılması mümkün. Organ nakillerinde kullanımları da mümkün. Nadir hastalıkların sebep olduğu etkilerin anlaşılmasında da kullanılabilirler."