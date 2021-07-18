Üsküdar'daki sır cinayet 20 yıl sonra çözüldü

Üsküdar'da 2001'de öldürülen Ramazan Aksu (57) cinayeti zamanaşımına iki gün kala çözüldü. Zanlıya, evdeki bira şişesi üzerinde bulunan parmak iziyle ulaşıldığı öğrenildi.

Olay tarihinde cinayet evinde ulaşılan bira şişesinde parmak izi çıkan Ramazan A. da gözaltına alınanlardan biri oldu. Ramazan A., ifadesinde tüm suçlamaları reddetti.

3 şüpheli emniyetteki sorgusu ardından Anadolu Adliyesi'ne götürülerek Sulh Ceza Hâkimliğinde hakim karşısına çıktı. Ramazan A. tutuklanırken, şüpheli Yunus B. ev hapsi aldı. Sinan E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.