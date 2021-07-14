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Haberler Galeri Korkunç cinayet sonrası A Haber’e konuşmuştu! Büşra Büyükşen’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Korkunç cinayet sonrası A Haber’e konuşmuştu! Büşra Büyükşen’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinin araştırılması için özel ekip kurulmuştu. Yapılan çalışmaların ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı. Araçlarında ve evlerinde bulunan delillerle birlikte yapılan gözaltı işlemlerinin ardından Büşra Büyükşen, olayın yaşandığı evde jandarma ekipleri tarafından keşif yaptırıldı. Müge Anlı yayınındaki tavırlarıyla tepki toplayan Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce A Haber'e özel verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte Büşra Büyükşen'in korkunç cinayetle ilgili ilk ifadesi...

Giriş Tarihi: 14.07.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 12:14
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Korkunç cinayet sonrası A Haber’e konuşmuştu! Büşra Büyükşen’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Konya Karatay'da yaşadıkları evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme geldi. Tüm ülkenin gündemine oturan vahşi cinayetle ilgili özel ekip kuruldu ve soruşturma derinleştirildi.

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Korkunç cinayet sonrası A Haber’e konuşmuştu! Büşra Büyükşen’in ilk ifadesi ortaya çıktı

24 KİŞ GÖZALTINA ALINDI

Özel ekibin çalışmaları sonucu yeni gelişme yaşandı. Operasyonda aralarında saldırıdan yaralı olarak kurtulan Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ve babası Muammer Büyükdoğrucan ile Betül Büyükşen'in kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

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Korkunç cinayet sonrası A Haber’e konuşmuştu! Büşra Büyükşen’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürüldü ve ifadeleri alındı.

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Korkunç cinayet sonrası A Haber’e konuşmuştu! Büşra Büyükşen’in ilk ifadesi ortaya çıktı

KEŞİF YAPTIRILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, keşif ve yer gösterme için eve getirildi. A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın aktardığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.

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Korkunç cinayet sonrası A Haber’e konuşmuştu! Büşra Büyükşen’in ilk ifadesi ortaya çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince keşif sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yapılan keşfin ardından şüpheli Büyükşen, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.