Korkunç cinayet sonrası A Haber’e konuşmuştu! Büşra Büyükşen’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinin araştırılması için özel ekip kurulmuştu. Yapılan çalışmaların ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı. Araçlarında ve evlerinde bulunan delillerle birlikte yapılan gözaltı işlemlerinin ardından Büşra Büyükşen, olayın yaşandığı evde jandarma ekipleri tarafından keşif yaptırıldı. Müge Anlı yayınındaki tavırlarıyla tepki toplayan Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce A Haber'e özel verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte Büşra Büyükşen'in korkunç cinayetle ilgili ilk ifadesi...