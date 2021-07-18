Rize'de sel ve heyelan felaketi! Hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Afette toplam 971 çay üreticisine ait 1321 dekar çay bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi. Öte yandan AFAD'dan Rize ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının 2 noktada, 57'si dalgıç olmak üzere toplam 244 kurtarma personeliyle devam ettiği belirtildi.
İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 4'er kişilik 5 ekip, merkezde koordinasyon için 6 personel olmak üzere toplam 26 personelle zarar tespit çalışmaları yürütüldüğü aktarılan açıklamada, çalışmalar neticesinde 14 konut, 16 iş yeri ve 16 araçta hasar tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlbank Bölge Müdürlüğü tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 17 Temmuz itibarıyla Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum, Amasya il müdürlüklerinden 45 ekibin, sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiği, sahada 150 teknik personel ve 50 aracın görev yaptığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca Bakanlıkça 2 koordinasyon aracı ve 1 heyelan risk analizi cihazı da ilimize gönderilmiştir. Afetten etkilenen bölgelerde afet önlem çalışmaları kapsamında dere yatağı tespitlerine istinaden çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 karavan ve bir afet koordinasyon aracı, 1 georadar, 1 multikopter drone, 1 lazer tarayıcı cihaz sahaya intikal etmiştir. Tespit yapılan bina sayısı 885, bağımsız bölüm sayısı 2 bin 265'tir. Ulaşılamayan bina sayısı 124, yıkılan bina sayısı 10, acil yıkılacak bina sayısı 15, ağır hasarlı bina sayısı 10, hafif hasarlı bina sayısı 79 ve hasarsız bina sayısı 647'dir."
Meydana gelen heyelan olaylarından etkilenen veya etkilenmesi muhtemel konut ve iş yerlerine ilişkin 7269 sayılı kanun kapsamındaki afet etüt çalışmalarının AFAD koordinasyonunda gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda 7 ekibin afet bölgelerinde çalışmalara başladığı belirtildi.
Açıklamada, çevre illerden ve AFAD Başkanlığından teknik ekip desteği yapıldığı, 17 Temmuz itibarıyla çalışmaların daha yoğun şekilde devam edeceği vurgulanarak, "Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 140 ayrı noktada 205 bina heyelan riski bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 44 konutun nakline karar verilmiş, 28 noktada da heyelan önleyici istinat duvarları yapılması, 16 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir." ifadesine yer verildi.
İl Özel İdaresi sorumluluğundaki 346 köyden 143'ünün afetten etkilendiği ifade edilen açıklamada, yürütülen çalışma sonucu ulaşım sağlanamayan köy bulunmadığı, 55 köyde yol temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 103. Şube şefliği yol ağına bağlı devlet ve il yollarında ulaşıma kapalı yol bulunmadığı, halihazırda 150 personel ve 52 iş makinesiyle çalışmaların devam ettiği, İl Özel idaresi emrinde 16 iş makinesinin görev yaptığı ve şu ana kadar 200 bin metreküp tresubat temizliği yapıldığı kaydedildi.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğünün 12 farklı noktada 24 araç ve 40 personelle çalışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, il genelinde dün itibarıyla tüm trafo hasarlarının giderildiği ve abonelerin tamamına enerji verildiği bildirildi.
Açıklamada, Rize merkezde 7 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın telef olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"255 ton yem ve 35 arılı kovan zayi olmuştur. Merkez Muradiye beldesi, Çayeli Büyükköy beldesi, Güneysu, Ardeşen ve Hemşin ilçelerinde toplam 971 çay üreticimize ait 1321 dekar çay bahçesi zarar görmüştür. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3 hasar tespit ekibi ile Ardeşen, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde çalışmalarına devam etmektedir."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rize'de sel bölgelerinde incelemelerini sürdürdü. İncelemelerin ardından açıklamada bulanan Bakan Karaismailoğlu, kayıp 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini aktararak, bölgede kalıcı projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Karaismailoğlu "Maalesef 6 kaybımız var. Onların acısını yaşıyoruz. Kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 2 de kaybımız var. Onlar için arama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Yüzlerce arkadaşımız şu an Rize Güneysu'da; kayıpları bulabileceğimiz bölgelerde çok yoğun çalışma var. İnşallah en kısa zamanda onlara da ulaşmak için onların da takiplerini yapıyoruz. Malumlarınız hem ulaşım açısından hem haberleşme açısından ilk gece bazı sıkıntılar yaşadık ama ilk günkü bu hızlı müdahalemizle birlikte hem ulaşım açısından hem de haberleşme açısından diğer ihtiyaçlar konusunda da önemli gelişmeler kaydettik. Artık ortalığı toparlamaya başladık. Bugün itibarıyla herhangi bir ulaşım sorunumuz, haberleşme sorunumuz veya herhangi bir eksiğimiz yok bölge açısından" dedi.
'KALICI PROJELERE HIZ VERDİK'
Bölge için kalıcı projeler yapacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Artık bundan sonra böyle afet durumlarında bu etkilerin yaşanmaması için kalıcı projeler yapmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte burada çalışmalarımıza hız verdik. Artık bundan sonra heyelan olsun diğer başka nedenlerle yaşamış olan sıkıntıları bir daha yaşanmaması için artık kalıcı projeler yapıp, uygulamalarınızı yapacağız. Tabi üzücü bir durum; inşallah bu afet durumunu yaşamamak için bu bölgede arkadaşlarımız buradalar, bizler de buradayız. Ortalığı toparladık. Acil ihtiyaçları giderdik. İnşallah bundan sonra da diğer afet öncesi duruma dönmek için de en kısa sürede döneceğimizi ümit ediyorum. O yüzden de yoğun bir çalışma var. Bütün bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız önemli bir seferberlik halinde. Olağanüstü bir çalışma var bölgede. Oldukça toparladık ortalığı. İnşallah bundan sonra da kalıcı projelerimizle birlikte yine bölgeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız burada olacak sürekli. İnşallah hep birlikte bölge insanımızla birlikte kurumlarımızla birlikte devletimizle bu tür afetlerin üstesinden her zaman geldiğimiz gibi burada da çok kısa zamanda geleceğiz ve kalıcı projelerimizi yaparak vatandaşımıza hizmet doğrusunda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu işlerin üstesinden en kısa zamanda geleceğiz" diye konuştu.
'OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMA VAR'
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Biz, acil olarak ihtiyaçlar konusunda eksiklikleri giderdik. Ulaşım, haberleşme olsun diğer bakanlıklarımız uhdesinde olan işlerle ilgili olarak da bütün eksikleri giderdik. Bundan sonra bir taraftan hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz, bir taraftan da kalıcı projelerimizi hazırlıyoruz, bir tarafında kalıcı uygulamalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Olağanüstü bir çalışma var bölgede. Sadece Rize Güneysu değil bütün komşu iller ve kurumlarımızın bütün etraftaki bütün birimlerinden araç, gereç, ekipman ve elemanlarla birlikte bölgedeyiz. İnşallah afet öncesi duruma en kısa zamanda dönüp, kalıcı projelerimizi bir an önce bitireceğiz. Tabi ki bölgedeki hem afetle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri ve zararları giderilecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da gözü kulağı burada. Sürekli istişare halindeyiz. Vatandaşımızın bütün eksikleri ve afet nedeniyle zarar gördüğü eksiklikleri kısa sürede giderilecek. Nakdi yardımlar da ikinci gün yapıldı herkese. Bundan sonra da devam edecek bunlar. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. En kısa zamanda afet öncesi duruma döneceğiz. Kalıcı projelerimizi de bir an önce bitireceğiz" dedi.
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