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İstanbul’da çatı katında yangın! Ekipler müdahale ediyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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İstanbul’da çatı katında yangın! Ekipler müdahale ediyor

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde sitede bulunan apartmanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanların olduğu belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor

Başakşehir'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini tahliye ettikten sonra yangını söndürme çalışmalarına başladı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi altına alındı.

Başakşehirde apartman yangını BAŞAKŞEHİR'DE APARTMAN YANGINI

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