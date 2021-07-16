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Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum | Afet bölgesi dronla görüntülendi

Rize'de önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan selde en fazla zarar gören noktalar onarılmaya çalışılırken selde kaybolan iki kişi de aranıyor. 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü kentte, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kaybolmuş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 13:31
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Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum | Afet bölgesi dronla görüntülendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Salı günü başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda heyelan ve taşkın meydana geldiği anımsatıldı.

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Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum | Afet bölgesi dronla görüntülendi

Açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye Güneysu ilçesinde 213,6, Çayeli Madenli`de 188,2, Çayeli ilçe merkezinde 150,4, Andon`da 134 kilogram yağış düştüğüne işaret edildi.

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Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum | Afet bölgesi dronla görüntülendi

Arama kurtarma kapsamında kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının 4 noktada gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, dün akşamdan itibaren sürdürülen çalışmalar sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının 2 noktada devam ettiği aktarıldı.

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Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum | Afet bölgesi dronla görüntülendi

Açıklamada, Muradiye beldesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılan kişilerin Hacere ve Cemal Mert, aranan kişinin ise İzzet Sarıhasan olduğu ifade edilerek, Güneysu Asmalıırmak köyünde kayıp olduğu bildirilen Adem Yanık`a da ölü ulaşıldığı kaydedildi.

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Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum | Afet bölgesi dronla görüntülendi

Güneysu Ballıdere köyünde kayıp olduğu bildirilen Aynur, Mustafa ve Ayşe Karaali`nin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, Güneysu Tepebaşı köyünde kayıp olduğu bildirilen Hasan Arıcı`yı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.