Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum | Afet bölgesi dronla görüntülendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Salı günü başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda heyelan ve taşkın meydana geldiği anımsatıldı.