Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rize talimatı! 3 bakan bölgeye gidiyor

Ardeşen ilçesinin Işıklı köyünde de tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ekipler, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışın etkilediği Pazar ilçesinde de su taşkınları nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı, çok sayıda iş yerini su bastı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgede yoğun yağışın devam etmesi ve heyelan riski nedeniyle iş makinelerini kullanamıyor.





Öte yandan Karayolları ekipleri, il genelinde yağışın etkilediği bölgelerde köy yollarının açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede şiddetli yağışın bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Bu arada AFAD tarafından Rize'de kriz merkezi oluşturulduğu ve çalışmaların buradan koordine edildiği kaydedildi.

