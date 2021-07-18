Diyarbakır'da basın mensuplarına şiddet

GAZETECİLER CEMİYETİNDEN KINAMA

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yapılan saldırıyı kınadı. GGC'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz 2021'de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı takip için olay yerine giden Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak, kavgaya karışan bir grup tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Saldırıda, meslektaşlarımız ciddi bir yara alamadan kurtuldu. Ancak saldırıya her ne kadar polis müdahale etse de saldırganlar gözaltına alınmadan olay yerinden serbest bırakıldı. Saldırganlar hakkında işlem yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına neden olacaktır. Görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekirken, bu tarz saldırılara karşı karşıya kalması düşündürücüdür ve kabul edilemez.