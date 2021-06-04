04 Haziran 2021, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kelbecer'de mayın faciası: 2 Azerbaycanlı gazeteci öldü

Son dakika: Kelbecer'de mayın faciası: 2 Azerbaycanlı gazeteci öldü

Son dakika haberine göre; Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Kelbecer'de mayın faciası: 2 Azerbaycanlı gazeteci öldü

Son dakika haberine göre; Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti.

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