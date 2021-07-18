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İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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İstanbul’da alkollü kadın dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

Esenyurt'ta kaza yapan alkollü sürücü S.Y, bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Dakikalarca hakaret ve tehditler savuran kadın, gazetecilere de saldırırken 'Adınız ne?' sorusunu bakın nasıl yanıtladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Gökevler Mahallesi mevkiinde yaşandı. S.Y. isimli kadın, seyir halindeyken başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

İstanbul’da alkollü kadın dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

O sırada devriye atan bekçiler kazaya müdahale etmek istedi. Kadının tavırlarından dolayı alkollü olduğundan şüphelenen bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

İstanbul’da alkollü kadın dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

Bu sırada kimliğini vermemek için direnen kadın, arabasına binip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bekçilere ve polis ekiplerine karşı direnen kadın küfürler edip, tehditler savurdu.

İstanbul’da alkollü kadın dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

Kimlik soran bekçiye "Sen kimsin" diyerek tepki gösteren ve hakaret eden S.Y., alkollü olmadığını savunarak aracına bindi. Bu esnada GBT yapmak isteyen bir bekçinin "Adınız ne?" sorusuna "Cehennemin dibi" yanıtını veren S.Y, yeniden hakaret etmeye başladı.

İstanbul’da alkollü kadın dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

Uyarılara rağmen aracından inmeyen kadın, bu sefer de otomobilinin anahtarını alan bekçinin üzerine yürüdü. Bekçinin defalarca adını ve soyadını sorduğu kadın, kimlik kontrolü de yapmak istedi.

İstanbul’da alkollü kadın dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

Polis ekiplerinin gelmesi ile S.Y.'ye alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde kadının 2.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da alkollü kadın dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

Kendisine soru soran gazetecilere de saldıran alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

İstanbul’da alkollü kadın dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

Araca binen kadın, önce hastaneye, daha sonra polis merkezine götürüldü.

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