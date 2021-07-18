İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti! Hakaret edip tehditler savurdu

Kimlik soran bekçiye "Sen kimsin" diyerek tepki gösteren ve hakaret eden S.Y., alkollü olmadığını savunarak aracına bindi. Bu esnada GBT yapmak isteyen bir bekçinin "Adınız ne?" sorusuna "Cehennemin dibi" yanıtını veren S.Y, yeniden hakaret etmeye başladı.