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Kilis'te tıraş tartışması cinayetle bitti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2021
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Kilis'te tıraş tartışması cinayetle bitti!

Son dakika haberine göre: Kilis’te, berberlik yapan Ali Osman Karabalık, tıraş nedeniyle tartıştığı müşterisi Yahya B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Yahya B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Odun Pazarı Caddesi'nde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık, sabah saatlerinde gelen müşterisi Yahya B. ile tıraş nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Yahya B., tüfekle geri dönerek Ali Osman Karabalık'a ateş etti. Yaralanan Karabıyık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Yahya B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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