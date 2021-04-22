Pakistan'da Türk heyetinin kaldığı otele saldırı! Patlamadan kurtulan gazeteci o anları A Haber'de anlattı

"BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ"

Bilek, yaşadığı anları ise A Haber canlı yayınında anlattı:

Otele geldikten yarım saat, 45 dakika sonra patlama meydana geldi. Otelin lobisine haber geçmek için inmiştim. Oturduğum yerin 5 metre arkasında bir patlama meydana geldi. Ne olduğunu anlayamadım birden alevler yükseldi. Oradan kaçmaya başladı. Sağlık durumum iyi elimde ufak bir çizik var. Biz şu anda güven altındayız. Polisler geldi bizim polis olduğumuzu öğrenince 'kardeşim' deyip bize sarıldılar. Siz bizim kardeşimizsiniz sizin güvenliğinizi biz sağlayacağız deyip bizimle fotoğraf çekildiler.