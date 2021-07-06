Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries silahlı saldırıya uğradı
Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries, başkent Amsterdam’da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries, başkent Amsterdam'da silahlı saldırıya uğradı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının Lange Leidsedwarsstraat'ta düzenlendiği ve de Vries'ın ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. De Vries'in Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'taki bir televizyon programından çıktıktan sonra saldırıya uğradığı ifade edildi.
SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Polis, şüphelinin açık tenli, ince yapılı, koyu yeşil kamuflaj ceketli ve siyah şapkalı bir erkek olduğunu aktarırken, vatandaşlardan söz konusu tarife uyan saldırgana yaklaşmamaları ve gördükleri yerde polisi aramalarını istedi.
Televizyon programlarında sık sık yorum yapan 64 yaşındaki de Vries, Hollanda'da yaptığı suç soruşturmalarıyla tanınıyor. De Vries, 1983 yılında Freddy Heineken'in kaçırılması da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli davayı ele almıştı.
De Vries ayrıca, 2005 yılında Aruba'da Natalee Holloway'in ortadan kaybolmasını araştıran çalışmasıyla 2008'de güncel olaylar kategorisinde uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.
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