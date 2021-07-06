Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries silahlı saldırıya uğradı

Televizyon programlarında sık sık yorum yapan 64 yaşındaki de Vries, Hollanda'da yaptığı suç soruşturmalarıyla tanınıyor. De Vries, 1983 yılında Freddy Heineken'in kaçırılması da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli davayı ele almıştı.