Zehir tacirlerine nefes almak yok! Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

TIRA EL KONULDU

Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı.

Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.

Yolcu valizindeki giysilerin içinde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.

28 MİLYON TL DEĞERİNDE

Edirne'de gerçekleştirilen bu iki başarılı operasyon sonucunda toplamda 28 milyon liralık madde ele geçirildi.