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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 06.07.2021
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı savcılık talimatıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 1- 4 Temmuz'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Operasyonlarda yakalanan 16 zanlının adresleri ve araçlarında, 3 kilo 765 gram sentetik uyuşturucu, 15,44 gram eroin, 2,44 gram esrar, 126 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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