Samsun'da kıyıya vurdu! Vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi
Samsun'da sahile yürüyüş için giden vatandaşlar, hayatlarının şokunu yaşadı. Terme ilçesinde insana ait olduğu sanılan iskelet kıyıya vurdu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, iskeleti Adli Tıp Kurumu'na götürdü.
Samsun'da, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran iskeleti fark etti. İhbarla sahile gelen ekipler, iskeleti alıp, Adli Tıp Kurumu'na götürdü.
Olay, dün Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ve insana ait olduğu sanılan iskeleti görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen ekipler, iskeleti bulunduğu yerden alarak, Adli Tıp Kurumu'na götürdü.