500 yıllık Kutluhan Cami bayram namazına hazır!
Yüzyılı aşkın bir süredir üstü açık, harap bir halde iken Haymana Belediyesi’nin girişimleri sonucu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Kutluhan Camii, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılında kurban bayramı namazı ile ibadete açılıyor.
Ankara Salnamelerine göre yapım yılı hicri 608 olan caminin bitişiğinde, Hacı Bayram-ı Veli'nin haleflerinin kurduğu Melami tarikatı şeyhlerinden Hüsameddin Ankaravi'nin türbesi de yer alıyor.
Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek bayram namazında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker vaaz verip namazı kıldıracak.
"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"
Haymana'daki tarihi yerlerin ve tescilli binaların restore edilip, turizme kazandırılması noktasında yaptıkları çalışmaları anlatan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut şu bilgileri verdi:
"Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucu yüzyılı aşkın bir zamandır adeta garip bir halde duran, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış Kutluhan Camii ile bitişiğindeki Hüsameddin Ankaravi Türbesi'ni restore ettirdik. Ardından İlçe merkezinde viraneye dönmüş, 'Papazın Evi' diye bilinen tarihi bir yapıyı kamulaştırdık, projesini çizdirip aslına uygun restore ederek gençlerimiz için bir kültür evine dönüştüreceğiz. Pazar yerinin karşısında elli yılı aşkın bir süredir atıl durumdaki, Çanakkale'de şehit düşmüş bir asker adına yapılmış tarihi çeşmeyi etrafında çevre düzenlemesi yapıp restore ederek ilçe turizmine kazandıracağız. Karahoca mahallemizdeki tescilli tarihi caminin plan projesini yaptırıp onarım için çalışmalara başladık. Bunun yanı sıra ilçe genelindeki kale ve mağaraları da turizme kazandırmak için Kültür Bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunduk. Amacımız Haymana'mızın tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkıp ilçemizi turizme kazandırmak."
HAYMANA "SON KALE"
Öte yandan bu yıl 100.yılı kutlanacak olan Sakarya Meydan Muharebesi kutlamaları ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Özdemir Turgut; "Sakarya Meydan Muharebesi"nin Haymana topraklarında geçtiğini hatırlattı.
Haymana'nın Yunan ilerleyişinin durdurulduğu, kırıldığı "Son Kale" olduğunu vurgulayan Özdemir Turgut şunları söyledi:
"2015 yılında Muharebenin geçtiği bazı yerler 'Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı' ilan edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce buradaki mevziler ve şehit mezarları tespit edildi, Şehitlikler yapıldı. Biz de 'Son Kale' ismini adımıza tescil ettirdik. Ankara Üniversitesi ile birlikte uluslararası düzeyde sempozyumlar düzenledik. Bu yıl da savaşta şehit düşen Giresun 42. Gönüllü Alayı Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın tespit edilen mezarının bulunduğu yere bir anıt yaptırıyoruz. Ayrıca eski Çaldağ İlkokulu'nu da 'Sakarya Meydan Muharebesi Müzesi'ne dönüştürüp açıyoruz."
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