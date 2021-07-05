Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yazılımcısından şok ifşalar! Uyuşturucu imalatı, tehdit, suikast...
Özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Mehmet Aydın'ın, 'Metamfetamin' üretmek için şirketin 200 milyon liralık sermayesiyle Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirttiği, etkin pişmanlıktan yararlanan şirketin CEO'sunu avukatı aracılığıyla ifadesinden dönmesi için tehdit ettirdiği ve husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığı ortaya çıktı.
Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı.
Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'da teslim oldu ve Türkiye'de kurulan özel bir ekip, 3 Temmuz Cumartesi THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Tosuncuk'u Türkiye'ye getirdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Havalimanına inen uçakta gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.
Çiftlik Bank vurgununda şirketin bilgisayar yazılımcısı ve CEO'su Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı. Şoke edici gerçekleri açıklayan CEO, Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un paraları aklamak için kurduğu şirketi ifşa etti.
Ümraniye Belediyesinde Ümraniye Belediye Başkanının sosyal medya hesaplarını yöneten ve belediyenin medya sorumluluğu yürüten ekipten basın ve yayında görevli olan Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un şirkette çalışmaya başladıktan sonra Çiftlik Bank'tan elde edilen parayı aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle başka bir şirket kurdurduğu ve şirketi üçüncü bir şahsa devredip paraları çeşitli gerekçelerle havale edip ardından şirketin sermayesini düşürmek için ilanlar verdiği ortaya çıktı.
UYUŞTURUCU MADDE İŞİNE GİRMİŞ
Soruşturma sürerken, Çiftlik bank CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği ortaya çıkan Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığı tespit edildi. Etkin pişman Yurdakul, 'Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şey sürekli konuşup anlatıyordu.
Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi. Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi.
Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necibin kayınpederi yakalandı, Necip de yurtdışına kaçtı.' Diye çarpıcı gerçekleri anlattı.
ŞİRKET CEO'SUNU TEHDİT ETTİRDİ
Bu sırada etkin pişman olup, Aydın'ın tüm kirli işlerini ifşa eden Cumhur Yurdakul, Suat Fehmi Emur'un da Tosuncuk'u dolandırdığını anlattı. Yurdakul ifadesinde "Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı.
Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi" dedi. İfadesi ardından Cumhur Yurdakul'un cezaevinde olduğu bir anda iddiaya göre Fehmi Suat Emur'un avukatı Eylem Tabur, Yurdakul'u ziyaret etmek istedi. Tabur, Yurdakul'la yaptığı görüşmede müvekkili Suat Fehmi Emur hakkındaki ifadesinden dönmesi gerektiğini söyleyerek, eşinin ve ailesinin isimlerinin ve adres bilgilerinin yazılı olduğu bir kağıt gösterdi. Yurdakul'u tehdit eden avukat hakkında dava açıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur zammı son dakika! 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Uzatılacak mı?
- Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira oldu?
- LGS tercih yapma ekranı 2021: LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır? Taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
- SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?
- Araştırma görevlisi zamlı maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşları güncel tablo...
- Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı...
- Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Güncel maaşlar...
- Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...
- Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...
- Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...
- Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu