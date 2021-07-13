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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona özel harekat polisi ve hassas burunlu "Gold" isimli narkotik polis köpeği de katıldı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bir binaya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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