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Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da ne kadar aşı yapıldı?

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da ne kadar aşı yapıldı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şehirde ne kadar doz aşı yapıldığını açıklarken çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden şehirde ne kadar doz aşı yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, İstanbul'da 11 Temmuz tarihi itibariyle 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da koronavirüs (kovid-19) aşılamalarının verilerini aktardığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'umuzda aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor. 11 Temmuz itibarıyla, 1.doz: 6.965.351 %61, 2.doz: 2.895.820, 3.doz: 448.790 Toplamda 10.309.961 doz aşı yapıldı."

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