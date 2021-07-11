Polonya'dan Türkiye kararı: Artık aşı sertifikası ya da negatif koronavirüs testi göstermek yeterli olacak
Polonya Türkiye'den gelen yolculara yönelik uyguladığı 10 günlük zorunlu karantina kararını kaldırdığını açıkladı. Bugünden başlamak üzere ülkeye giriş yapacak olan kişilerin aşı sertifikası ya da negatif korona virüs testi göstermesi yeterli olacak.
10 GÜNLÜK ZORUNLU KARANTİNA KALKTI
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'den gelecek yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığını söyledi. Uygulamanın bugünden itibaren geçerli olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, yolcuların ülkeye giriş yapmadan önce elektronik form doldurmaları gerektiğini bildirdi. Piotr Wawrzyk, elektronik ortamda form doldurma imkanı bulunmayan yolcuların ise uçakta hostesler tarafından dağıtılacak formu doldurmalarının yeterli olacağını kaydetti.
TEST YAPTIRMA ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR
Polonya Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Polonyalı turistler tarafından tercih edilen popüler tatil destinasyonları arasında bulunduğu için Türkiye'den gelen yolcuları 10 günlük zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulduğu düşünülürken, bugünden itibaren Türkiye'den Polonya'ya seyahat edecek yolcuların elektronik form doldurmalarının yanı sıra negatif korona virüs testi ibraz etmesi gerekiyor. Aşı sertifikası bulunan yolcuların ise test yaptırma zorunluluğu bulunmuyor.
NE OLMUŞTU?
Polonya 23 Haziran'da mutasyonlu korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışından gelen yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulaması getirmişti. Söz konusu yolcuların karantinası yedinci günde yaptıracakları testin negatif çıkması durumunda son buluyordu.
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