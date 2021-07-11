Polonya'dan Türkiye kararı: Artık aşı sertifikası ya da negatif koronavirüs testi göstermek yeterli olacak

TEST YAPTIRMA ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

Polonya Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Polonyalı turistler tarafından tercih edilen popüler tatil destinasyonları arasında bulunduğu için Türkiye'den gelen yolcuları 10 günlük zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulduğu düşünülürken, bugünden itibaren Türkiye'den Polonya'ya seyahat edecek yolcuların elektronik form doldurmalarının yanı sıra negatif korona virüs testi ibraz etmesi gerekiyor. Aşı sertifikası bulunan yolcuların ise test yaptırma zorunluluğu bulunmuyor.



