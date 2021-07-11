TÜSEB destekli 7 yerli aşı projesi! 3 yerli aşı daha deney aşamasında

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekli Türkiye'nin ilk yerli inaktif COVID-19 aşısı "TURKOVAC"ın 22 Haziran'da başlayan Faz-3 çalışmaları 30 merkezde devam ediyor.

TÜSEB'in yürüttüğü çalışmalar hakkında konuşan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "COVID-19 sürecinde TÜSEB çok aktif bir rol alıyor. Pandeminin başından beri 7 tane yerli aşı projesini desteklenmeye başladık" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak 2015 yılında kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde 9 enstitü bulunuyor. Sağlık bilim ve teknolojileri alanında bilimsel araştırmaları destekleyen TÜSEB, bilgiyi ürüne dönüştürerek kalkınmaya destek sağlamayı amaçlıyor.

Tıbbi cihaz, tanı kiti, aşı ve ilaç kollarında çalıştıklarını ifade eden TÜSEB Başkanı Erhan Akdoğan, "Ülkemizde son 10 yılda savunma teknolojileri alanında yerlilik oranı çok yükseldi ve aynı konsantrasyon sağlık bilimi ve teknolojileri için de geçerli. Özellikle pandemi süreciyle sağlık bilim ve teknolojilerinin geliştirilmesi, bütün dünya için daha da önemli hale geldi" şeklinde konuştu.

TÜSEB tarafından pandeminin hemen başında kurulan COVID-19 tanı merkezleriyle 20 merkezde, 147 adet personel ve 497 laboratuvar cihazıyla beraber bu faaliyetlere devam ettiklerini dile getiren Akdoğan, şöyle devam etti:

"Ar-Ge destekleri de yapıyoruz ve hemen pandeminin başında yerli aşı projelerinin desteklenmesi için bir çağrıya çıktık. Bu çağrıyla birlikte 7 tane yerli aşı projesi desteklenmeye başlandı.